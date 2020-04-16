Кемерово, , 12:48 — REGNUM В Кузбассе ликвидирован первый лесной пожар. Возгорание произошло на площади 4,5 га в лесах Мариинского лесничества. Об этом ИА REGNUM сообщили в департаменте лесного комплекса региона.

«Огонь был слабой интенсивности. Сгорела только трава, лес не пострадал, — уточнил начальник департамента Максим Яковлев. — Всего с начала весны в области с помощью спутниковых систем зафиксировали 110 термических точек, в основном это загорания травы на землях населённых пунктов».

Сейчас в лесничествах проводится контролируемое профилактическое выжигание.