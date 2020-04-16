Горно-Алтайск, , 12:45 — REGNUM Депутаты заксобрания Республики Алтай обсудили с представителем управления службы судебных приставов инцидент с участием парламентария и предпринимателя Сергея Кухтуекова. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Эл Курултая.

Начальник межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыскуАнжелика Решетова сообщила, что в отношении депутата на исполнении находился целый ряд производств. Он успел задолжать по штрафам ГИБДД, за коммунальные услуги и аренду нежилого помещения. Причём, долг копился с 2015 года.

Для погашения задолженности приставы арестовали и попытались забрать автомобиль должника, но натолкнулись на противодействие. В результате короткой стычки сотрудники УФССП повалили депутата и задержали.

«В ходе обсуждения парламентарии приняли решение обратиться за пояснениями в прокуратуру о даче правовой оценки поведения всех участников инцидента», — отметили в заксобрании.

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