Владикавказ, , 12:45 — REGNUM В столице Северной Осетии произошел пожар в жилом доме. В результате погибла женщина и получил травмы мужчина-инвалид, сообщает ГТРК «Алания».

ЧП произошло днем 15 апреля в пятиэтажном доме по улице Тельмана во Владикавказе. Пожарные, проникнув в квартиру через окно, обнаружили 33-летнего лежачего больного, который не мог покинуть место пожара. Он был передан врачам и госпитализирован в клиническую больницу медицинской академии.

В санузле квартиры был обнаружен труп 55-летней женщины. Здесь же предположительно был очаг возгорания. Как сообщили в МЧС по региону, пожар распространился на площади 5 кв. м в ванной комнате, где горела мебель и бытовая техника.

В настоящее время устанавливаются причины возгорания. Ведется проверка по факту гибели человека.