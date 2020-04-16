Гаврилов-Ям, Ярославская область, , 12:42 — REGNUM В Гаврилов-Ямском районе Ярославской области количество подтвержденных заражений SARS-CoV2 за последние сутки выросло в 7 раз — с 2 человек до 14. Об этом сообщил региональный штаб по борьбе с коронавирусом.

Село Стогинское Елена Лекиашвили

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM глава района Алексей Комаров, в настоящее время выявлено 3 очага заражения. Первый — это детское отделение поликлиники районной больницы. Ранее власти сообщали о трех заболевших медиках. Диагноз подтвердился и у членов их семей. По словам Алексея Комарова, среди зараженных и больных пациентов нет.

Второй очаг — это сельский населенный пункт. Там коронавирус выявлен у пятерых жителей. Все они родственники, один из членов семьи работал в Москве. Глава района не стал сообщать название населенного пункта. В социальных сетях жители района пишут о Шопше.

Третий очаг — это село Стогинское, об этом случае сообщалось ранее. Там по-прежнему остается один зараженный. 25% жителей села были обследованы на коронавирус, результаты тестов отрицательные.

«Отработаны все контакты заболевших, контактировавшие с ними люди находятся на самоизоляции. Проведена обработка всех мест, где проживают заразившиеся. Источники заражений нам понятны, ситуация контролируемая. В больнице есть все необходимое, сейчас врачи получают новые защитные комплекты. Хочу обратить внимание, что все зависит от самих людей. Если люди будут ограничивать себя в перемещениях и контактах они могут избежать заражений», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM глава Гаврилов-Ямского района Алексей Комаров.

Гаврилов-Ямский район вышел на второе место в регионе по подтвержденным случаем заражений SARS-CoV2. Всего в регионе вирус выявлен у 62 человек.

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