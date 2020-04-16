Горно-Алтайск, , 12:26 — REGNUM Депутат заксобрания Республики Алтай Сергей Кухтуеков попытался силой не дать приставам забрать его автомобиль. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления судебных приставов по региону, политик задолжал по штрафам ГИБДД, коммунальным услугам и аренде нежилого помещения.

Всего в его отношении находилось 69 исполнительных производств о взыскании задолженности. Часть из них удалось взыскать, но к настоящему времени остаются незавершёнными более двух десятков производств на сумму 730 тыс. рублей. В результаты приставы наложили арест на имущество должника, в том числе на его автомобиль марки «Лексус».

"В ходе совершения исполнительных действий должник воспрепятствовал законной деятельности должностного лица, в связи с чем в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении», — отметили в управлении.

По данным СМИ, когда его машину грузили на эвакуатор, депутат схватил канистру с бензином. Однако сотрудники управления успели повалить его на землю и задержать. В службе судебных приставов отметили, что последние действовали в рамках своих полномочий.

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