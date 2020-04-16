Ташкент, , 12:25 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев постановлением указал органам государственной власти на местах направить бюджетные поступления соответствующих уровней, а также трансферты, выделяемые из республиканского бюджета, переводы по акцизному налогу, бюджетные ссуды, на борьбу с коронавирусом и на социальные выплаты.

«Направить данные средства в первую очередь на финансирование мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в том числе приобретения лекарств, изделий медицинского назначения, строительства, реконструкции, ремонта и оснащения медицинских учреждений», говорится в документе.

Средства также будут направлены на выплату заработной платы, пенсий, стипендий и пособий, закупку продовольственных товаров, покрытие коммунальных платежей и других неотложных расходов.

Правительству поручено в трехдневный срок внести предложение о выплате из госбюджета республики дополнительных надбавок работникам медицинских учреждений, учреждений санитарно-эпидемиологической службы, включая вспомогательный персонал, принимающим участие в мероприятиях по противодействию коронавирусной инфекции, а также работникам других организаций, привлекаемым к данным мероприятиям, начиная с 16 марта 2020 года.

«В пятидневный срок разработать и утвердить меры по дополнительному строительству, реконструкции, ремонту и оснащению зданий медицинских учреждений и учреждений санитарно-эпидемиологической службы», говорится также в документе.

Постановлением регламентирован перенос неактуальных проектов и расходов на последующие периоды исходя из уровня их важности, а также анализа состояния социально-экономической активности в мире.

Президент также поручил принять соответствующие меры по полному направлению в государственный бюджет дивидендов, начисленных на долю государства по чистой прибыли, полученной в 2019 году на предприятиях и в организациях, государственная доля в уставном капитале которых составляет 50 и более процентов, в том числе получаемой в 2020 году.

Глава государства, кроме того, поручил принять соответствующее постановление об отсрочке реализации отдельных проектов, а также критическом пересмотре инвестиционных проектов, реализуемых за счет Фонда реконструкции и развития, по которым не начаты строительно-монтажные работы.