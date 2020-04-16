Красногорск, , 12:09 — REGNUM В Московской области по подозрению в вымогательстве в особо крупном размере задержан замначальника оперативного разведывательного центра Росгвардии полковник Альберт Кудряшов. Об этом 16 апреля сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на источник.

Отмечается, что его подозревают в вымогательстве 18 млн рублей у бизнесмена за оказание покровительства. Сейчас материалы уголовного дела передаются из полиции в военно-следственное управление СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области арестовали главу особой экономической зоны «Титановая долина» Артемия Кызласова по обвинению в вымогательстве взятки.

Предполагаемого посредника Кызласова — экс-министра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова также арестовали. Заведены уголовные дела.

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