Стокгольм, , 12:48 — REGNUM В настоящее время полиция Мальмё, расположенного в южной части Швеции, активно размещает в открытом доступе фотографии с места преступления с целью привлечения внимания местной общественности к вопиющему случаю вандализма. Правоохранители ищут злоумышленника, который уже поцарапал более 700 автомобилей на улицах Мальмё. Об этом 15 апреля сообщила шведская газета Fria Tider.

С 1 февраля в разных частях Мальмё было отремонтировано более 700 автомобилей. Из них более 150 были починены за последние дни. Полиция Мальмё подозревает, что большинство из них были поцарапаны одним и тем же преступником.

Сообщается, что все преступления были совершены исключительно в темное время суток. В свою очередь, владельцы этих 700 машин уже понесли убытки, оценивающиеся в многие миллионы шведских крон.

В ходе расследования полиция опубликовала фотографии, на которых подозреваемый был зафиксирован в момент совершения преступления.