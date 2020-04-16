Санкт-Петербург, , 11:59 — REGNUM В Приморском районе Санкт-Петербурга неизвестные совершили покушение на жизнь генерального директора строительной фирмы. Мужчина с ножевым ранением в шею был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщает 16 апреля пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что на месте происшествия, рядом с внедорожником Land Rover Discovery Sport, находится 43-летний мужчина, генеральный директор одной из строительных фирм. Мужчина был тяжело ранен ножом в шею, его в срочном порядке госпитализировали в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство».

В свою очередь в Главном следственном управлении СК России по Санкт-Петербургу отмечают, что в настоящее время на месте происшествия работают следователи, устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы, назначается комплекс необходимых экспертиз, проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

«Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле у руководства ГСУ СК России по Санкт-Петербургу», — уточняют в ведомстве.

Отметим, согласно данным издания «Петербургский дневник», потерпевшим оказался глава строительной фирмы «УНР 41» Максим Ротцы.