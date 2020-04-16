Ярославль, , 11:51 — REGNUM В Ярославской области пять больных COVID-19 находятся в тяжелом состоянии. Об этом 16 апреля в прямом эфире в соцсети «Одноклассники» рассказал директор департамента здравоохранения региона Руслан Саитгареев.

Инфекционная больница в Ярославле

Пока в Ярославской области нет умерших в результате заболевания COVID-19. Власти развернули 250 дополнительных коек для заболевших, в случае негативного сценария будут открыты еще столько же до конца апреля.

Всего по официальным данным в регионе на 16 апреля коронавирус выявлен у 62 человек, 7 выздоровело.

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