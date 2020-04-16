Кемерово, , 11:32 — REGNUM В Кузбассе, по данным регионального Гидрометцентра, завтра, 17 апреля, прогнозируется пожароопасность 1, 2, 3 класса горимости, в отдельных районах — высокая пожароопасность 4 класса горимости.

В региональном управлении МЧС РФ отмечают, что из-за сухой и ветреной погоды возникает риск пожаров. Пожарные просят жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности, не разводить костры и не сжигать мусор.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кузбассе с 15 апреля был введён особый противопожарный режим.

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