Хабаровск, , 11:16 — REGNUM В Хабаровском крае продолжают полыхать природные пожары. Ежедневно регистрируется до 12 новых очагов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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16 апреля лесники тушили девять возгораний, было задействовано 208 человек и 25 единиц техники.

«Очаги зафиксированы в Амурском, Верхнебуреинском, имени Лазо и Хабаровском районах. Все пожары рядом с населёнными пунктами, что говорит о причастности человека. В период отсутствия гроз все пожары рукотворные. Местное население в это время традиционно выходит в тайгу готовить места для сбора дикоросов. Жители и поджигают лес. Хотя объявлен режим самоизоляции», — пояснили лесники.

Власти отмечают, что пока угрозы населённым пунктам пожары не представляют, их оперативно устраняют.

Всего с начала весеннего сезона-2020 зарегистрировано 147 природных пожаров на общей площади 100 474 га. В 2019 году в это время было 142 пожара.

Для стабилизации ситуации в Амурском, Бикинском, Верхнебуреинском, Вяземском, имени Лазо, Нанайском, Солнечном и Хабаровском районах, в также в городе Хабаровске введен особый противопожарный режим.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в Красноярском крае ликвидировали 15 лесных пожаров.