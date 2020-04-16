Самара, , 11:07 — REGNUM Мужчину обвиняют в вовлечении в тяжкое преступление несовершеннолетней девочки в Самарской области. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба областного ГУ МВД РФ.

По версии следствия, в Самаре осенью прошлого года обвиняемый житель Алексеевского района 1976 года рождения, угрожая холодным оружием, совершил разбойное нападение на магазин. Отмечается, что ранее он уже был судим за имущественное преступление и незаконный оборот наркотических средств.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД РФ по Самарской области полковника внутренней службы Сергея Гольдштейна, обвиняемый обманом вовлек дочь своей сожительницы 2009 года рождения в разбойное нападение на салон по продаже сотовых телефонов и аксессуаров.

Согласно материалам дела, обвиняемый украл 36 смартфонов на общую сумму более 285 тысяч рублей, а также 277 сим-карт и другие аксессуары. После этого он скрылся вместе с несовершеннолетней.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

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