Ярославль, , 10:57 — REGNUM В Ярославской области за 15 апреля выявлено 23 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.

Коронавирус

Это более половины от количества ранее выявленных случаев (39). Таким образом образом в Ярославской области число инфицированных достигло 62 человек. Умерших вследствие заболевания COVID-19 в регионе нет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области подтверждено 12 новых случаев заражения SARS-CoV-2

Читайте развитие сюжета: Ярославский губернатор: Эксперты прогнозирует рост заболеваемости