Ярославль, 16 апреля 2020, 10:57 — REGNUM В Ярославской области за 15 апреля выявлено 23 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал Стопкоронавирус.РФ.
Это более половины от количества ранее выявленных случаев (39). Таким образом образом в Ярославской области число инфицированных достигло 62 человек. Умерших вследствие заболевания COVID-19 в регионе нет.
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