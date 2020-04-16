Донецк, 16 апреля 2020, 10:57 — REGNUM ДНР разыскивает около ста человек, которых могут удерживать на территории Украины, заявила уполномоченная по правам человека в ДНР Наталья Морозова, сообщило 16 апреля «Донецкое агентство новостей».
Морозова также рассказала, что в ходе обмена пленными между ДНР и Украиной один человек, переданный украинской стороной, не мог идти, его увезла скорая.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее под Горловкой состоялся первый в 2020 году обмен пленными. Он прошёл по формуле «10 на 9».
Читайте также: Обмен пленными между ДНР и Украиной завершён