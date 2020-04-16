Донецк, , 10:57 — REGNUM ДНР разыскивает около ста человек, которых могут удерживать на территории Украины, заявила уполномоченная по правам человека в ДНР Наталья Морозова, сообщило 16 апреля «Донецкое агентство новостей».

«ДНР разыскивает на территории Украины еще порядка 100 человек. Это уже предмет работы гуманитарной подгруппы, поэтому на следующем заседании мы сможем уже составить точные списки», — рассказала она.

Морозова также рассказала, что в ходе обмена пленными между ДНР и Украиной один человек, переданный украинской стороной, не мог идти, его увезла скорая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее под Горловкой состоялся первый в 2020 году обмен пленными. Он прошёл по формуле «10 на 9».

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