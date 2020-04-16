, 11:01 — REGNUM В Москве следует возбудить уголовное дело по статье 236 Уголовного кодекса РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»). Об этом заявил депутат Московской городской думы Евгений Ступин (КПРФ) в видеоролике, размещённом в телеграм-канале парламентария.

В своём блоге депутат рассматривает две ситуации: массовые очереди, которые произошли в столице 15 апреля из-за проверок цифровых пропусков на входе в метро, и то, как в Испании на входе в метро раздают маски. Депутат приводит фото и видеозаписи очередей у входа в столичный метрополитен и нарезку из сюжета федерального телеканала о происходящем в Испании.

«Что нам со всем этим делать? Особенно с учётом того, что все мы находимся на самоизоляции и какие-либо публичные акции невозможны. Я предлагаю каждому из нас направить на сайт Следственного комитета заявление», — сказал Ступин.

Сам Ступин уже направил обращение в Следственный комитет РФ в электронном виде и, по его словам, готовит аналогичное заявление в письменном.