Соледар, ДНР, 16 апреля 2020, 10:39 — REGNUM За минувшие сутки зафиксированы три нарушения режима прекращения огня со стороны украинских силовиков, в ходе которых по территории ДНР были выпущены семь единиц боеприпасов, сообщили 16 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Так, боевики ВСУ выпустили на донецком направлении семь гранат из гранатомётов РПГ и СПГ.
В результате обстрела пострадала трансформаторная подстанция. Жертв среди мирных жителей ДНР нет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на временно подконтрольной Украине территории ДНР во время военных учений взорвался 82-мм миномёт. Один боевик ВСУ погиб, восемь человек получили ранения.
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