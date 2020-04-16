Соледар, ДНР, , 10:39 — REGNUM За минувшие сутки зафиксированы три нарушения режима прекращения огня со стороны украинских силовиков, в ходе которых по территории ДНР были выпущены семь единиц боеприпасов, сообщили 16 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, боевики ВСУ выпустили на донецком направлении семь гранат из гранатомётов РПГ и СПГ.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Александровка, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»)», — сказано в сообщении.

В результате обстрела пострадала трансформаторная подстанция. Жертв среди мирных жителей ДНР нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на временно подконтрольной Украине территории ДНР во время военных учений взорвался 82-мм миномёт. Один боевик ВСУ погиб, восемь человек получили ранения.

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