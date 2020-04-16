Харьков, Украина, , 10:19 — REGNUM В Харькове ночью загорелись магазины рынка «Барабашово». Об этом сообщил 16 апреля ресурс NewsRoom.

Загорелись магазины, расположенные в районе троллейбусной остановки.

«Был сильный взрыв, вспышка, после началось очень интенсивное горение. Температура была такой, что с крыши капал металл. Выгорел один торговый модуль с магазинами, огнём также зацепило соседний. Здание с начала карантина стояло обесточенное», — рассказали в пресс-службе рынка.

Правоохранительные органы рассматривают версию поджога.

Напомним, мэр города Геннадий Кернес хочет построить дорогу, соединяющую спальный район Салтовка с центром Харькова. Дорога должна пройти по территории рынка. Против этого выступают владельцы «Барабашово» и предприниматели, работающие на рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, данный конфликт регулярно приводит к стычкам между предпринимателями и коммунальными службами, которые пытаются демонтировать конструкции рынка.

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