Харьков, Украина, 16 апреля 2020, 10:19 — REGNUM В Харькове ночью загорелись магазины рынка «Барабашово». Об этом сообщил 16 апреля ресурс NewsRoom.
Загорелись магазины, расположенные в районе троллейбусной остановки.
Правоохранительные органы рассматривают версию поджога.
Напомним, мэр города Геннадий Кернес хочет построить дорогу, соединяющую спальный район Салтовка с центром Харькова. Дорога должна пройти по территории рынка. Против этого выступают владельцы «Барабашово» и предприниматели, работающие на рынке.
Как сообщало ИА REGNUM, данный конфликт регулярно приводит к стычкам между предпринимателями и коммунальными службами, которые пытаются демонтировать конструкции рынка.
Читайте также: На Украине задержали возможных участников беспорядков у рынка «Барабашово»