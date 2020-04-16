Уфа, , 10:10 — REGNUM Автомобиль врезался в бетонный забор и столкнулся со встречной иномаркой в Уфе. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба городского ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла днем 15 апреля. Автомобиль «ВАЗ — 2109», за рулем которого находился 22-летний мужчина, при повороте въехал в бетонный забор, а после столкнулся с автомашиной «Пежо Партнер», которая ехала во встречном направлении.

Отмечается, что пассажиру автомобиля «ВАЗ — 2109» понадобилась медицинская помощь, после оказания которой его отпустили.

В отношении водителя отечественного автомобиля составили административный материал, по ст. 12.7 ч.1 КоАП РФ, поскольку он управлял автомобилем без соответствующих прав.

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