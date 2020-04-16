Екатеринбург, , 09:53 — REGNUM В Екатеринбурге суд отклонил апелляцию защиты генерального директора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова о смягчении меры пресечения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Артемий Кызласов останется в следственном изоляторе до 17 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее (9 апреля) решение о продлении меры пресечения вынес Ленинский районный суд Екатеринбурга. Оно было обжаловано защитой в установленные законом сроки.

Напомним, что Артемия Кызласова обвиняют во взяточничестве (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Он был задержан 18 февраля.

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