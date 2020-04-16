Назрань, Ингушетия, , 09:49 — REGNUM В Ингушетии доставлена в детскую больницу с признаками отравления жительница города Назрань. 16-летняя девушка, по предварительным данным, отравилась угарным газом, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Инцидент произошел вечером 15 апреля в одном из частных домовладений по улице Революционной в Насыр-Кортском АО. Выехавшие на место происшествия спасатели обнаружили девушку в состоянии средней степени тяжести. Она госпитализирована в реанимационное отделение детской республиканской клинической больницы.

Как установила аварийная бригада «НазраньГАЗа», водонагревательный аппарат был установлен без вытяжки, его обесточили.