Екатеринбург, , 09:45 — REGNUM Причиной отключения горячей воды в 37 домах Ленинского района Екатеринбурга могла стать подача воды по завышенным параметрам. Таковы предварительные данные прокурорской проверки.

Однако в пресс-службе «Екатеринбургской теплосетевой компании» (ЕТК) сообщили корреспонденту ИА REGNUM, что утверждение руководства управляющей компании «Стандарт» о избыточном давлении воды в системе, не соответствует действительности.

«Давление в централизованной системе теплоснабжения соответствует расчетным режимам, параметры теплоносителя в норме», — заявили в ЕТК.

По данным энергетиков, именно управляющая компания должна была снизить давление воды при подаче в дома, если считает его избыточным для внутридомовых систем.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге 15 апреля 150 домов ленинского района остались без горячей воды. По данным на утро 16 апреля, без воды остаются 37 домов. По данному факту проводится прокурорская проверка.

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