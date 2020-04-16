Чебоксары, , 09:40 — REGNUM В Чувашии начнутся судебные разбирательства в отношении двух бывших сотрудников госслужбы по тарифам и двух представителей коммерческих организаций. Экс-чиновников обвинили в получении взяток, двух других фигурантов уголовного дела — в передаче незаконных вознаграждений, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Перед судом предстанут экс-начальник и консультант отдела регулирования тарифов на электроэнергию и платы за технологическое присоединение государственной службы Чувашии по конкурентной политике и тарифам. Следствие полагает, что они действовали по предварительному сговору с января 2017 года по март 2019 года, получив более 4 млн рублей взяток от двух представителей коммерческих организаций.

«Средства передавались за совершение действий в пользу взяткодателей и представляемых ими юридических лиц, в том числе связанных с подготовкой материалов, проведении расчетов индивидуальных тарифов на услуги по передаче энергии по электрическим сетям для взаиморасчетов между сетевыми организациями, а также их обоснования», — говорится в сообщении.

Предварительное следствие по делу проведено СУ СКР по Чувашии. Бывшим сотрудникам госслужбы предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), двум представителям коммерческих организаций — по ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»).

Дело направлено в Ленинский районный суд Чебоксар.

В рамках расследования арестовано имущество и изъято средств на общую сумму более 10 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее двум жителям Чувашии вынесен приговор за дачу взятки сотруднице регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства. Перед судом предстали 27-летний парень, который фактически работал от имени своего отца, — индивидуального предпринимателя. По делу также проходил его 55-летний знакомый, который был посредником при передаче взятки. Они получили миллионные штрафы и условные сроки.

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