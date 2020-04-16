Ирбит, Свердловская область, , 09:32 — REGNUM В Свердловской области закрыто движение транспорта по двум мостам через реки Ирбит и Мурза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Движение ограничено по мосту на улице Орджоникидзе в городе Ирбите, а также на дороге между деревнями Гуни и Юдина (также Ирбитский район).

Перед указанными мостами сотрудники дорожной полиции установили соответствующие знаки. Меры носят временный характер, и после снижения уровня воды в реках ограничения будут сняты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Туринском районе Свердловской области из-за паводка закрыли движение по трём мостам.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области из-за паводка закрыли три моста