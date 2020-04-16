Улан-Удэ, , 09:27 — REGNUM В первом квартале 2020 года в Бурятии зарегистрировано 5 272 преступления, что на 2,9% меньше, чем за первые три месяца 2019 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Сильнее всего снизилось количество разбоев (на 55%), незаконных рубок деревьев (34,3%), а также убийств и покушений на убийство (22,4%). На 8,7% снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах, а их удельный вес в общем количестве нарушений снизился на 2%.

«В то же время отмечается рост числа мошенничеств (+2,1%), краж автомашин (+18,2) и скота (+127,3%)», — добавили в надзорном ведомстве.

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