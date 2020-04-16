Магдагачи, , 09:27 — REGNUM В посёлке Магдагачи Амурской области полиция установила вандала, разрисовавшего памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Приамурья.

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На месте происшествия следственно-оперативная группа выяснила, что с обратной стороны памятника краской была нанесена надпись. Выяснилось, что к преступлению причастен местный житель 1988 года рождения, который дал признательные показания, но объяснить причину своего поступка не смог.

«Отделением дознания ОМВД России по Магдагачинскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм)», — сообщили в пресс-службе.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящий момент памятник приведён в надлежащий вид.

Как сообщало ИА REGNUM, отлавливать по всему миру предложили виновных в сносе памятника маршалу Коневу.