Улан-Удэ, , 09:15 — REGNUM В Бурятии правоохранители задержали двух местных жительниц 28 и 43 лет, которых обвиняют в попытке сбыта синтетических наркотиков в особо крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в МВД по республике.

При задержании у них изъяли более 14 граммов синтетического наркотика. В их машине нашлось ещё 22 граммов запрещённого вещества. Также полицейские нашли 14 тайников, в каждой из которых были спрятаны 6 граммов наркотиков.

«По месту жительства одной из подозреваемых полицейскими обнаружено и изъято наркотическое средство синтетического происхождения общей массой более одного килограмма», — отметили в ведомстве.

Женщины признали, что намеревались сбывать наркотики бесконтактным способом на территории Улан-Удэ и пригородов. Обе задержанные не имеют работы.

В настоящее время правоохранители устанавливают каналы поставки веществ в республику.

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