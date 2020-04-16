Киев, 16 апреля 2020, 09:09 — REGNUM Подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины продолжают работу в Чернобыльской зоне отчуждения, сообщили 16 апреля в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе отметили, что открытого огня в Чернобыльской зоне нет. В тушении участвуют 530 человек и 103 единицы техники.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов призвал жителей Киева с проблемами дыхательной или сердечно-сосудистой систем не покидать свои дома, поскольку в воздухе присутствуют продукты горения чернобыльских лесов.
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