Нефтеюганск, Югра, , 08:55 — REGNUM В Югре 27-летний житель Нефтеюганска сообщил в социальных сетях ложные сведения о своём заражении коронавирусом и пошёл гулять по улицами города. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

Как выяснилось, мужчина коронавирусом не инфицирован. Свою вину он признал и удалил фейк со страницы. Но за злую шутку понесёт наказание по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ («Злоупотребление свободой массовой информации»).

Сотрудники полиции напоминают, что распространение заведомо ложной информации в социальных сетях создаёт угрозу нарушения общественного порядка и безопасности.