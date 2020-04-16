Ростов-на-Дону, , 08:43 — REGNUM В Ростове-на-Дону по подозрению в получении взяток задержан заместитель главы Советского района по вопросам благоустройства Виталий Игнатов. Силовики арестовали чиновника на рабочем месте.

По информации ряда источников, Игнатов, ранее работавший главным специалистом сектора по вопросам сферы обслуживания в администрации Первомайском района, получал взятки от предпринимателей-нелегалов, развернувших торговлю в Первомайском районе. Помогала ему в этом «группа спортсменов», куда входили и лица с судимостью, пишет «Блокнот». Официального подтверждения этой информации пока нет.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в администрации Первомайского района Ростова-на-Дону также прошли обыски. Инспекция силовиков была связана с деятельностью бывшего главы администрации Артура Григоряна, которого также подозревают в «крышевании» рынков.

Напомним, что численность населения Первомайского района превышает 179 тыс. человек.

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