Махачкала, , 08:54 — REGNUM Трое из пяти человек, погибших в автомобильной аварии в Левашинском районе Дагестана, были несовершеннолетними. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по республике.

Трагедия произошла накануне, 15 апреля, около 17:30 между селами Урма и Кулецма. Ранее в региональном МЧС сообщали, что в результате столкновения автомобилей ВАЗ-2110 и Lada Priora пять человек погибли, еще один пострадал.

По предварительным данным, столкновение двух легковых машин произошло после того, как 23-летний житель Левашинского района за рулем Lada Priora выехал на встречную полосу. Автомобилем ВАЗ-2110 управлял 41-летний житель села Кадар Буйнакского района Дагестана.

В результате ДТП погибли пять человек, в том числе трое подростков. Еще один пострадавший доставлен в медучреждение Левашинского района.

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