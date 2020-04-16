Владивосток, , 08:42 — REGNUM В Приморье возбуждено сразу два уголовных дела по факту мошенничества, фигурантом которых стала депутат Заксобрания региона Юлия Толмачева. Сотрудники ФСБ провели обыски у неё дома и в офисе.

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Оба дела возбуждены по статье 159 УКРФ— «Мошенничество», по третьей и по четвертой части, пишет «Комсомольская правда».

Очевидно, речь идёт о махинациях с земельными участками в пригороде Владивостока, которые оформлялись на льготных основаниях. Дело ведёт следственный отдел СК по Советскому району Владивостока, официальных комментариев ведомство пока не предоставило.

Толмачева является председателем коллегии адвокатов «Толмачева и ко» адвокатской палаты Приморского края, председателем правления регионального отделения политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». В сентябре 2016 года была избрана в шестой созыв Заксобрания, стала членом комитета по социальной политике и защите прав граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Юлия Толмачева участвовала в выборной кампании губернатора Приморского края и набрала 10% голосов.