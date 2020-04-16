Чита, , 08:27 — REGNUM Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Забайкальском крае, по состоянию на утро, 16 апреля, достигло 30. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, за последние сутки ещё у двоих человек и подтвердился тест на SARS-CoV2.

«Заболевания зарегистрированы в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Петровск-Забайкальском районах. В Петровск-Забайкальском городском округе коронавирус выявили у мужчины, недавно вернувшегося из Улан-Удэ», — пояснили в оперативном штабе.

Уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро, 15 апреля, число выявленных заражённых коронавирусом в Забайкалье удвоилось, достигнув 28. Состояние здоровья семерых из них — средней тяжести, у четырех диагностирована легочная пневмония. В связи с мировой эпидемией, все прибывающие в Забайкалье люди, должны пройти 14 дневный карантин.

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