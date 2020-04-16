Санкт-Петербург, , 08:46 — REGNUM В центре Петербурга водитель большегруза по неустановленной причине потерял управление, съехал в Неву и погиб. Об этом 16 апреля сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Фура съехала с проезжей части в центре Петербурга. Фото из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» / https://vk.com/spb_today

По предварительной информации, все произошло 16 апреля около 05:45 в Выборгском районе Петербурга. У дома 137 по Выборгской набережной 41-летний водитель фуры фирмы-перевозчика съехал с проезжей части, сбил рекламный щит, гранитную ограду набережной, в результате машина опрокинулась и упала в реку Неву.

«В результате ДТП водитель грузового автомобиля скончался на месте. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — уточняют в ведомстве.

В свою очередь, ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщает, что тело погибшего водителя удалось извлечь из кабины на берег.

«В настоящий момент начаты работы по подъему полуприцепа краном, установка поддонов под тягач», — сообщают в ведомстве.

Отметим, это не первый случай с большегрузной машиной, которая съезжает в Неву в центре города. Так, в конце декабря прошлого года, водитель бетономешалки не справился с управлением, врезался в здание, а затем съехал в Неву. Тело, в отличие от автомобиля, до сих пор не найдено.

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