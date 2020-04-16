Якутск, , 08:19 — REGNUM В Якутске пожилой мужчина несколько дней находился на грани жизни и смерти — его голова застряла между трубами парового отопления в квартире.

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Ранним утром 16 апреля в дежурную часть службы спасения Якутии позвонили из отдела полиции с просьбой помочь вскрыть дверь квартиры, хозяин которой четыре дня не выходил на связь с родственниками.

Спасатели прибыли на место и в присутствии полицейских вскрыли дверь, пишет SAKHAPRESS.

Выяснилось, что пожилой мужчина, будучи в квартире один упал, и его голова застряла в батарее.

Спасатели освободили пострадавшего и передали бригаде скорой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии полиция 12 апреля спасла мужчину, который упал в колодец с водой.