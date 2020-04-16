Вашингтон, , 07:58 — REGNUM Группа американских кораблей, выполнявших патрулирование в международных водах на севере Персидского залива, зафиксировала «опасные и вызывающие» манёвры иранских катеров. Об этом говорится в заявлении Центрального командования ВМС США.

«Одиннадцать катеров флота иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) неоднократно совершали опасные и вызывающие приближения к USS Lewis B. Puller, USS Paul Hamilton, USS Firebolt, USS Sirocco, USCGC Wrangell и USCGC Maui», — говорится в сообщении.

Отмечается, что катера КСИР якобы «подрезали» американские корабли, сближаясь с ними на высокой скорости. Так, расстояние, на которое подошли катера Ирана, в одном из случаев составило 10 метров, в другом — 45 метров.

При этом, утверждают в ВМС США, иранские катера в течение часа не реагировали на предупреждения, а по истечении этого времени отдалились сами.

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