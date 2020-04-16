Барнаул, , 07:48 — REGNUM По данным на утро 16 апреля, в Алтайском крае по-прежнему зарегистрировано 48 выявленных случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки количество заболевших коронавирусной инфекцией не увеличилось, передаёт региональный оперативный штаб.

Под медицинским наблюдением находится сейчас 1083 человека, на инфекцию обследовано 11 650 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, первой заболевшей, у которой был выявлен коронавирус в Алтайском крае, стала женщина которая прибыла в Барнаул из Доминиканской республики. Несмотря на имевшиеся симптомы простуды, она не была поставлена на учёт, анализы тоже не взяли. Её муж больше недели ходил на работу.

Впоследствии коронавирус было выявлен у людей, которые контактировали с этой семейной парой, а также у некоторых других. Первые инфицированные выявлены в Новоалтайске, Советском районе, поселке Шахи Павловского района. До трёх человек увеличилось количество заболевших в Крутихинском и Павловском районах.

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