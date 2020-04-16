Екатеринбург, , 07:36 — REGNUM На Среднем Урале по вине пешеходов с начала года произошло 84 дорожно-транспортных происшествия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

В таких дорожных авариях погибли 13 граждан и ещё 72 человека получили травмы.

В пресс-службе дорожной полиции отметили, что чаще всего ДТП происходят по причине перехода гражданами проезжей части в неустановленном месте. Также в Госавтоинспекции призвали свердловчан пользоваться в тёмное время суток одеждой со светоотражающими элементами.