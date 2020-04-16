Москва, , 07:25 — REGNUM Потоки воздуха из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, где недавно был потушен крупный природный пожар, не достигнут Москвы, заявил 15 апреля журналистам ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, воздушный поток лишь отвернулся от Москвы, однако он будет ориентирован на приграничные регионы России — на запад и юг Курской области, Воронежскую и Белгородскую области, север Ростовской области.

Кроме того, отметил метеоролог, в ближайшие сутки ветер в районе Чернобыльской АЭС начнёт усиливаться, поэтому существует риск того, что в зоне отчуждения возобновятся пожары.

«В настоящее время на территории России радиационный фон в норме», — сказал Тишковец.

Читайте также: Зеленскому доложили, что пожаров в Чернобыльской зоне уже нет

Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве признали, что потушить пожар в Чернобыльской зоне очень помог дождь