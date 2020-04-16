Южно-Сахалинск, , 06:23 — REGNUM Военный КамАЗ утром 16 апреля перевернулся на посту ГИБДД на въезде в Южно-Сахалинск со стороны Корсакова.

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«Дорога влажная, но сильной гололедицы нет. Наверное, срочника за руль посадили, и он с управлением не справился. Никто не пострадал, отделались легким испугом», — пишет ИА Sakh.com.

При этом также есть сведения, что дорога всё-таки была покрыта льдом, а манёвр, после которого случилось ДТП, водитель совершил, чтобы пропустить пешехода.

Ведётся следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, перевернувшийся на кольцевой автомобильной дороге Санкт-Петербурга грузовик стал причиной образования затора — на дорогу высыпался груз.