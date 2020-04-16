Новосибирск, , 06:14 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 2,9 на юге Новосибирской области, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По их данным, эпицентр подземных толчков располагался в 24 километрах к востоку от города Искитим. Информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало. Отмечалось, что представители службы не исключали, что подземные толчки могут быть вызваны горными работами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее два землетрясение магнитудой 5,2 и 4,2 произошли у восточных берегов Камчатки. Эпицентр сейсмособытий находился в 180 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского.

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