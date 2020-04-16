Биробиджан, , 06:01 — REGNUM В Биробиджане возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

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Решение о возбуждении уголовного дела было принято на основании результатов прокурорской проверки, которую провели по публикации в аккаунте «Добрые руки Биробиджан» в соцсети.

«Выяснилось, что в гаражных боксах на улице Советской неизвестный из хулиганских побуждений выстрелил в собаку. Её обнаружил местный житель и доставил в ветеринарную клинику, где животное пришлось усыпить», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры.

Следователи ОМВД России «Биробиджанский» в настоящее время проводят проверку всех обстоятельств преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, на Ямале люди были шокированы жестоким убийством собаки.