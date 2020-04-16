Омск, , 05:48 — REGNUM Грабежи и разбойные нападения с целью хищения продуктов питания участились в России с начала апреля, в период самоизоляции, передают 16 апреля «Известия» со ссылкой на доцента кафедры криминологии и профилактики преступлений Омской академии МВД России Александра Теохарова.

«Совершают данные преступления не только ранее судимые, но и обычные, когда-то законопослушные граждане», — отметил эксперт.

Он добавил, что наиболее вероятной причиной криминального поведения является отсутствие у людей работы и средств к существованию.

Вместе с тем, отметили в издании, количество уличных преступлений в период самоизоляции серьезно сократилось: число грабежей снизилось на 9,9%, а краж — на 11,2%.

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