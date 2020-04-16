Порт-Морсби, , 04:57 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировано у побережья Папуа — Новой Гвинеи, 15 апреля сообщается в Twitter Геологической службы США.

Сейсмическая активность была зафиксирована в 22:42 по времени местному времени (16 апреля 01:42 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 103 километрах к юго-западу от города Тарон на глубине 42,3 километра. Данные о пострадавших и разрушениях отсутствуют.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля землетрясение магнитудой 5,6 было зафиксировано у побережья Индонезии.

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