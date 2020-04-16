Джакарта, , 04:30 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 у берегов Индонезии, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр сейсмособытия находился в 84,5 километрах к северо-западу от города Тернате. Очаг подземных толчков располагался на глубине 29 километров. Информации о возможных разрушениях или жертвах не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля на территории провинции Малуку в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 4,8. Эпицентр подземных толчков располагался в девяти километрах от Малуку на глубине 10 километров.

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