Чанчунь, Китай, , 02:17 — REGNUM Жертвами дорожно-транспортного происшествия в китайской провинции Цзилинь на северо-востоке страны стали 12 человек, сообщает 15 апреля агентство Синьхуа.

Будучи протараненным другим автомобилем, седан врезался в мини-грузовик в уезде Цяньань в Цзилине. В результате, в 5:30 разгорелся пожар на месте происшествия, сообщили местные власти.

Одиннадцать человек, находившихся на борту мини-грузовика погибли. Еще пятеро, включая четверых, находившихся в грузовике, получили ранения. Один из пострадавших умер во время оказания медицинской помощи. Проводится расследование причин трагедии.

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