Пекин, , 02:04 — REGNUM В Пекине два человека погибли и еще двое получили ранения после того, как автомобиль въехал в пешеходов, сообщает 15 апреля агентство Синьхуа.

Инцидент произошел около 19:00 по местному времени. Мужчина, находявшихйся за рулем пассажирского автомобиля, въехал в пешеходов на одной из оживленных улиц района Сичэн, сбив насмерть двоих человек, сообщили в местном отделении полиции. Еще двое человек с ранениями были доставлены в больницу.

Подозреваемым оказался 40-летний житель города по фамилии Ло. Он был немедленно задержан полицейскими и доставлен в отделение. Расследование инцидента продолжается.