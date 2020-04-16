Петропавловск-Камчатский, , 00:59 — REGNUM Два землетрясения магнитудой 5,2 и 4,2 зафиксированы у восточных берегов Камчатского края, 16 апреля сообщает пресс-служба Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Камчатка. Вид из космоса NASA

Подземные толчки были зарегистрированы ранним утром недалеко друг от друга. Эпицентр землетрясений располагался в 180 километрах юго-восточнее города Петропавловск-Камчатский. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 4,8.

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