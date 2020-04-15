Лондон, , 23:58 — REGNUM Крупная плантация конопли, которую её владелец выращивал прямо в одной из комнат жилого дома, обнаружили сотрудники полиции в Великобритании. Об этом 15 апреля сообщает издание Chronicle Live.

Конопляная ферма была обнаружена полицейскими в городе Райтон в графстве Дарем. Полицию вызвали соседи одного из жителей города, почувствовавшие странный запах из дома.

Войдя в дом, полиция обнаружила там в одной из комнат 140 кустов конопли, стоимость плантации была оценена примерно в 100 тыс. фунтов стерлингов. Хозяин фермы, 23-летний мужчина, пытался скрыться от полицейских, но был задержан. Ему было предъявлено обвинение в незаконном выращивании и производстве каннабиса, а также в незаконном потреблении элекроэнергии. Электричество мужчина использовал для освещения и отопления конопляной фермы.

Полицейские выразили благодарность бдительным соседям и напомнили, что полиция продолжает бороться с преступностью даже в период самоизоляции.

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