Черновцы, Украина, 15 апреля 2020, 23:51 — REGNUM В Черновицкой области Украины в селе Лукавцы сгорела церковь УПЦ Московского патриархата, возведённая в 1898 году, сообщила пресс-служба епархии на своём telegram-канале.
Здание имело деревянные перекрытия, и огонь распространился быстро, однако пожарным удалось спасти колокольню и трапезную.
В епархии отмечают, что с проводкой в храме всё было в порядке — ранее её полностью заменили на современную. Кроме того, в момент пожара церковь была обесточена.
Основной версией произошедшего является поджог.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Днепропетровске местные власти перерыли участок земли перед храмом, заблокировав к нему доступ прихожан.
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